Calciomercato Juventus, scambio Pjanic-Arthur: visite mediche possibili già domani. Situazione e dettagli

Miralem Pjanic al Barcellona, ormai è solo questione di tempo.

Dopo il poker siglato dai bianconeri di Sarri contro il Lecce nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A, il centrocampista bosniaco è pronto a salutare virtualmente la Juventus e i suoi tifosi: qualora le due parti riuscissero a limare nella giornata odierna anche gli ultimi dettagli per il passaggio in blaugrana, infatti, il regista ex Roma già nella mattinata di domani potrebbe prendere il primo volo per la Catalogna, così da effettuare in serata le visite mediche di rito. In trepidante attesa anche Arthur, pronto a dare il via alla sua nuova avventura in Italia.

Secondo il portale GianlucaDiMarzio.com, l’ultimo nodo da sciogliere per dare il via al definitivo scambio di documenti, era legato proprio alle condizioni fisiche dei rispettivi calciatori. Juventus e Barcellona, infatti, avrebbero ampiamente discusso degli eventuali problemi contrattuali che si potrebbero presentare qualora anche solo uno dei due centrocampisti si infortunasse durante queste ultime giornate di campionato. Per il grande scambio tra i due top club, dunque, ormai è praticamente tutto pronto. Del resto, bilanci alla mano, l’affare deve essere completato entro il 30 giugno.

Ossigeno economico del valore di 47 milioni di plusvalenza che va dunque ad alleggerire il bilancio sofferente della Vecchia Signora, sulle spalle della quale gravano ancora i costi dati dall’arrivo di CR7 e un rosso di 50,3 milioni di euro nella semestrale al 31 dicembre. Effettuate le visite di routine, Pjanic dovrebbe far subito rientro al centro sportivo della Continassa per preparare al meglio la prossima sfida di campionato con il Genoa, anche se da probabile separato in casa.