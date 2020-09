Calciomercato Juventus, Rugani verso il West Ham: contatti avviati, può davvero dare l’addio. Le novità

Sempre più insistenti le voci di calciomercato che vedrebbero Daniele Rugani lontano dalla Juventus.

Nonostante in questa sessione di calciomercato non siano ancora arrivati sostanziali cambiamenti per quel che riguarda il reparto arretrato della Vecchia Signora, qualche cessione potrebbe pur esserci. Nello specifico, il difensore centrale con un passato all’Empoli, avrebbe il forte desiderio di cambiare aria dopo l’ennesima esclusione da quelli che sono i progetti tecnici del club bianconero. Tante società avevano chiesto informazioni ai torinesi su di lui, ma senza poi andare a concretizzare nessun tipo di proposta o affare che potesse garantire sia al giocatore che alla Juventus delle certezze su una possibile cessione.

Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato il forte interesse del West Ham, club londinese militante in Premier League che starebbe preparando un’offerta importante per convincere Rugani a lasciare il bianconero dopo ben cinque stagioni. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, la cifra messa sul piatto dal club inglese sarebbe di 20 milioni di euro più bonus aggiuntivi, offerta congrua a quelle che sono le richieste del patron Andrea Agnelli che, dovesse essere tutto formalizzato nei prossimi giorni, potrebbe davvero dare il via libera per la cessione del classe ’94. In cerca di maggior coinvolgimento dal punto di vista tecnico e di un superiore minutaggio rispetto a quello avuto nelle ultime annate, Rugani avrebbe il pieno gradimento della destinazione, anche se rimarrebbe vigile l’interesse di Fulham, Rennes e Siviglia che tuttavia non hanno avuto ancora nessun contatto con l’entourage del calciatore.

