Calciomercato Juventus, retroscena Lukaku: “Bianconero per una notte”

Romelu Lukaku è stato ad un passo dalla Juventus.

Sarebbe potuto approdare in Serie A, ma in forza alla Juventus, l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Prima dell’arrivo all’Inter nell’estate del 2019, il belga, sarebbe infatti stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera.

A rivelare il clamoroso retroscena di mercato è il giornalista sportivo Sandro Sabatini che, durante la trasmissione “Pressing”, ha sottolineato come uno scambio di cartellini con Paulo Dybala avrebbe potuto portare l’attaccante a Torino. L’argentino era infatti nel mirino del Manchester United e, per questo, sarebbe volato in Inghilterra in cambio del belga.

“Lukaku per una notte fu della Juventus: i bianconeri avevano definito lo scambio con Dybala. Poi l’argentino non ha trovato l’accordo sull’ingaggio con il Manchester United: lì è stata brava l’Inter a ritornare sotto e a portare Lukaku a Milano”.