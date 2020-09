Calciomercato Juventus, nuova ipotesi per l’attacco: si tratta per il ritorno di Kean. Situazione e dettagli

Nuova idea per l’attacco della Juventus.

La dirigenza bianconera è ancora alla ricerca di una prima punta che possa sostituire il partente Gonzalo Higuain, e starebbe dunque studiando nuovi profili per completare nel migliore dei modi il reparto offensivo. Con le trattative che porterebbero all’acquisto di Luis Suarez ed Edin Dzeko attualmente in una fase di stallo, la Vecchia Signora starebbe valutando un possibile ritorno di Moise Kean. Il giovane attaccante approdato all’Everton soltanto una stagione fa per 27,5 milioni di euro, starebbe facendo riflettere non poco la società piemontese, che adesso pensa concretamente ad un suo clamoroso ritorno per regalare al neo tecnico Andrea Pirlo un quarto rinforzo atto a puntellare l’attacco dei campioni d’Italia.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, un possibile ritorno di Kean alla Juventus sarebbe slegato dalla ricerca di un numero nove puro, in quanto il classe 2000 andrebbe a ricoprire il ruolo di quarta punta all’interno del reparto avanzato bianconero. Il club del patron Andrea Agnelli non vuole, probabilmente, commettere lo stesso errore della scorsa stagione quando, in seguito all’addio di Mario Mandzukic, non furono attuati altri colpi in entrata, lasciando di fatto scoperto un ruolo dell’attacco. La punta attualmente in forza ai Toffies potrebbe dunque essere la pedina giusta per ovviare al problema: la formula che avrebbe preso quota in queste ore sembrerebbe essere quella del prestito secco senza l’aggiunta di alcun obbligo di riscatto, che permetterebbe ai torinesi di aggiudicarsi un quarto attaccante di tutto rispetto senza spendere cifre folli.

