Calciomercato Juventus, l’agente di Mandragora si sbilancia: “Suo destino già scritto, ecco quando tornerà in bianconero”

Stefano Antonelli fa chiarezza.

Tiene ancora banco la questione relativa al futuro del centrocampista dell’Udinese, Rolando Madragora, sul quale tutt’oggi pende un diritto di recompra da parte della Juventus. A soffermarsi sull’argomento, dopo i recenti rumors di mercato che raccontavano di un interessamento del Milan nei confronti del classe ’97, è il procuratore di Mandragora Stefano Antonelli – ospite durante la puntata di “Casa Di Marzio” in onda su “Sky Sport”.

“Il suo destino è scritto, finirà il campionato all’Udinese ma poi rientrerà alla Juventus. Il ragazzo sta molto bene a Udine ed è molto grato alla società che lo ha fatto crescere, ma non c’è scritto da nessuna parte che al mondo ci sia un’alternativa a Pjanic migliore di Mandragora. Secondo me è un calciatore che può far parte della Juventus, poi vedremo se ci saranno interessamenti anche da parte di altri grandi club. Chiaramente, i bianconeri hanno la priorità avendo il diritto di recompra sul cartellino”.