Calciomercato Juventus, i bianconeri tornano alla carica per Morata: riattivati i contatti per lo spagnolo. E l’Atletico Madrid…

La Juventus scatenata sul mercato.

Prosegue spedito il lavoro della dirigenza bianconera per assicurarsi un attaccante di livello da mettere a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Con il mancato via libera della Roma per Dzeko, ancora in attesa dell’evolversi della situazione inerente a Milik, la “Vecchia Signora”, si guarda attorno con l’obiettivo di completare quanto prima il reparto avanzato.

Più nello specifico, secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio”, la dirigenza juventina avrebbe già ripreso i contatti con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. Il club spagnolo avrebbe aperto a un prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro, + 2 di bonus.