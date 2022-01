Calciomercato Juventus, fatta per Vlahovic della Fiorentina. Morata verso Barcellona?

Vlahovic è ad un passo dalla Juventus. Dalla Fiorentina arriva in bianconero un altro bomber mentre Morata è richiesto dal Barcellona di Xavi

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Quello che senza dubbio sarà l'acquisto più importante del mercato di gennaio 2022 sta per concretizzarsi. Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 e probabilmente il miglior centravanti del mondo nato in quest'annata insieme ad Haaland del Borussia Dortmund, sta per lasciare Firenze per dirigersi in direzione Torino. Tecnicamente non sarà esattamente così in questo preciso momento, visto che il serbo in questo momento è positivo al Covid-19, motivo che lo ha costretto a rinunciare alla trasferta della Fiorentina a Cagliari, sfida poi pareggiata dalla "viola" la scorsa domenica.

La telenovela si è chiusa, la Juventus sta per limare gli ultimi dettagli che porteranno il serbo a vestire la maglia bianconera. I tifosi fiorentini non sono affatto contenti dopo l'ennesimo "tradimento" di un proprio attaccante, ricordando Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa ed ovviamente lo storico Roberto Baggio. La Fiorentina sembrerebbe aver accettato l'offerta della Juventus che si aggirerebbe sui 67 milioni di euro, più ulteriori bonus che porterebbero le cifre dell'affare ad una cifra superiore ai 70 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio, Vlahovic guadagnerà sette milioni di euro netti per un contratto quinquennale. Un affare irrinunciabile sia per lo stesso bomber serbo, sia per la società viola che non avrebbe voluto lasciarlo partire a parametro zero, ricordando che a giugno del 2023 il contratto di Vlahovic sarebbe scaduto. Ciò è stato sottolineato anche dallo stesso direttore sportivo della Fiorentina Pradé.

Questo acquisto probabilmente farà cambiare casa ad Alvaro Morata, attuale numero 9 della Juventus e già messo in discussione più volte nel corso della stagione, con un ritorno in Spagna che sembra sempre più vicino. Sembra scontato che la dirigenza bianconera non pagherà all'Atletico Madrid i 35 milioni richiesti per riscattare il cartellino del centravanti. Il passaggio di Morata al Barcellona potrebbe essere anticipato proprio grazie all'arrivo a Torino di Vlahovic, visto che lo spagnolo è molto richiesto dal tecnico blaugrana Xavi che, oltre a de Jong, avrebbe bisogno di un goleador.