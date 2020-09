Calciomercato Inter, Godin nel mirino della Roma: la strategia dei giallorossi con il Cagliari sullo sfondo

Possibile duello di calciomercato per Diego Godin.

Acquistato a parametro zero soltanto un anno fa dopo la lunga esperienza all’Atletico Madrid, il difensore uruguaiano sembrerebbe essere in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro avrebbe ricevuto diverse offerte per il centrale classe ’86, tra le quali quelle di Cagliari e Roma. Sia il club rossoblu che quello giallorosso sarebbero fortemente interessati al numero due interista, disposto a cambiare aria già da questa sessione di calciomercato qualora arrivasse l’offerta giusta a soddisfare le sue pretese economiche ma anche quelle del club. La dirigenza della società del patron Zhang starebbe seriamente valutando i possibili scenari, in attesa che sardi o romani facciano l’affondo decisivo per portare a termine l’affare.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, la Roma del neo numero uno Friedkin non avrebbe ancora nè formalizzato un’offerta, nè attuato una vera e propria strategia per aggiudicarsi Godin, complice anche il recente arrivo dell’ex difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla. Il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca – visto il mancato arrivo di Chris Smalling dal Manchester United – vorrebbe dunque un altro rinforzo per il suo reparto arretrato al fine di affrontare al meglio la prossima stagione, senza riscontrare in corso problemi legati ad infortuni o indisponibilità varie dei giocatori già presenti nella sua rosa.

