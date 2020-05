Calciomercato Inter, Chiesa sempre più nel mirino: pronti 40 milioni più Nainggolan. La situazione

Chiesa-Nainggolan, la trattativa continua.

Nell’immobilità del calcio e dei campionati, c’è chi pensa già al futuro. E’ il caso dell’Inter, con gli occhi sul mercato, in attesa dell’evolversi della situazione legata al futuro di Lautaro Martinez. Tra i profili vagliati dal club meneghino anche quello di Federico Chiesa, giovane talento della Fiorentina – nel mirino di diversi top club italiani ed esteri, valutato da Commisso 70 milioni di euro.

Un’operazione di certo non semplice, ma che, secondo “Tuttosport”, potrebbe vedere uno spiraglio di luce con l’inserimento nella trattativa del cartellino di Radja Nainggolan. Il belga, già vicino a vestire la maglia viola la scorsa estate, risulterebbe dunque l’elemento chiave della strategia nerazzurra. L’interesse già noto della viola per Nainggolan, sommato alla cospicua cifra messa sul piatto dai meneghini – tra i 30 e i 40 milioni di euro – potrebbero dunque bastare per convincere il club toscano a privarsi del talentuoso esterno.