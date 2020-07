Calcio, ecco ‘piano Marshall’: pronti 1.5 mld di dollari di aiuti dalla FIFA. I dettagli

1,5 miliardi di dollari disponibili per la comunità calcistica, incluso il calcio professionistico maschile, femminile e giovanile, attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati in base a rigorosi requisiti di conformità.

È questo il piano di aiuti al calcio approvato in queste ore dal consiglio di presidenza della FIFA a seguito della crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione Coronavirus. Ogni federazione beneficerà di un sussidio da 1 milione di dollari per proteggere e riavviare il calcio e altri 500.000 dollari specifici per il calcio femminile durante la terza fase. Saranno inoltre disponibili per le società affiliate prestiti senza interessi fino a 5 milioni di dollari. “questo piano è un esempio della solidarietà e dell’impegno del calcio in tempi senza precedenti”, ha commentato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino.