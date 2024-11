Calcio, dove vedere le partite italiane del venerdì

LA SERIE A

CAGLIARI-VERONA delle 20:45 - Intrigante anticipo di Serie A tra due squadre in lotta per salvarsi. I sardi,che si trovano al sedicesimo posto con 16 punti, cercano una vittoria per dare continuità agli ultimi due pareggi contro Milan e Genoa. Si troverà davanti un Verona in cerca di rivalsa dopo il 5-0 subito in casa contro l'Inter: i veneti, sopra di un punto al Cagliari, dopo il ritiro a causa degli ultimi risultati deludenti cercheranno punti fondamentali per allontanarsi dal diciottesimo posto, occupato dal Como. Il match sarà visibile su Dazn, con piano standard o superiore.