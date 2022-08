Brunori: “Rosanero colori che sento miei. Nazionale? Sarebbe un sogno”

"Se mi piacerebbe diventare il capitano del Palermo? Sarebbe bellissimo. Ho fatto la scelta di tornare in rosanero quest'estate perché sento questi colori come miei. Pertanto, sì. L'anno scorso ad un solo gol dal record di Toni? Lui fece trenta gol in un campionato diverso, in una categoria superiore e questo influisce parecchio. Un po' ho rosicato, lo devo dire (ride ndr). Sarei stato contento di arrivare a quota trenta gol ma la cosa importante era ottenere la promozione. Cosa ho provato guardando la disfatta dell'Italia contro la Macedonia al 'Barbera'? Io ed i miei compagni siamo andati allo stadio per vedere la partita. Sognavo di essere là dentro a vivere il match da protagonista con la maglia azzurra. Se penso ad una convocazione in Nazionale? Sarebbe un sogno. Da bambino inizi a giocare pensando di arrivare a vestire la maglia della Nazionale. Per me è un obiettivo che dovrò conquistare lavorando sul campo. Come ho festeggiato la promozione? Con un volo alle sei del mattino successivo per andare in viaggio di nozze! Dopo la vittoria del campionato abbiamo festeggiato al locale del presidente, io mi sono staccato alle cinque del mattino per raggiungere mia moglie. Il cane? No, non ce lo siamo portati e lo abbiamo lasciato a casa, a Perugia"