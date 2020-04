Bergomi sicuro: “Non sarà facile tornare in campo. Inter? Indebolita dal mercato di gennaio”

Beppe Bergomi si sbilancia sul ritorno in campo delle squadre.

Mentre il mondo del calcio è fermo per limitare la diffusione del Covid-19, c’è chi si interroga sul futuro dei campionati. E’ il caso di Beppe Bergomi, espressosi sulla possibile ripartenza del calcio al termine della pandemia da Coronavirus, durante un collegamento via Skype con “Sky Calcio Club”.

“Non sarà facile tornare in campo. A noi del settore giovanile hanno già detto che è tutto finito ed è giusto, perché vincere un campionato Primavera non cambia nulla. Il pensiero va però ai campionati di Serie B, Serie C o Serie D: per quelle squadre è importantissimo andare fino in fondo e vincere qualcosa, ma non hanno magari la forza economica per garantire la massima sicurezza ai loro atleti. Sono in contatto con Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, e mi ha detto che non ci rendiamo conto: alcuni allenatori del settore giovanile vogliono ripartire, ma lui è contrario. Può andare bene solo se questi ragazzi vengono aggregati alla prima squadra che ha determinati controlli”.

Chiosa finale sulla stagione dell’Inter prima dello stop forzato dei campionati: “Credo si tratti di una questione mentale. Anche se fisicamente, soprattutto negli anni passati, quando segnava solo Icardi, aveva un gioco dispendioso. Il mercato di gennaio poi l’ha condizionata e non l’ha rinforzata, l’ha indebolita. Ne sono convinto. Da quel punto di vista l’Inter nel mercato invernale ci ha perso”.