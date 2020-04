Bergomi: “Icardi non compatibile con CR7. Ripresa campionati? Ecco cosa farà la differenza”

Beppe Bergomi fa il punto sulla Serie A.

Icardi-Juventus, una storia d’amore mai nata ma che potrebbe prendere il via durante la prossima finestra di mercato. Un’idea che, negli ultimi giorni, sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori: divisi tra possibilisti e scettici, sulla fondatezza dell’operazione. A dire la sua anche l’ex bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi, intervenuto durante “Sky Calcio Club” per discutere di alcuni temi caldi inerenti la Serie A.

“Quest’anno Ronaldo ha fatto 21 gol, Dybala 5, Higuain 7. Ronaldo ha bisogno dell’area; Icardi non gliela lascia. La Juve fa quasi sempre la partita, difficile che il suo gioco si concili. Se parte Lautaro, tatticamente Icardi sarebbe più compatibile con Lukaku che con Cristiano Ronaldo. Ci sono i gol di Ramsey e Pjanic. Mancano i gol di Khedira; Matuidi non ha segnato in campionato, ma i suoi li ha sempre fatti. Mancano questo tipo di inserimenti. Su Khedira Allegri ci diceva che devi creare le condizioni per farlo inserire. Se devo pensare al futuro centrocampista della Juventus ne penso uno da 7-8 gol: i centrocampisti che fanno gol fanno la differenza. La Juventus quest’anno ha subito poco ma ha segnato poco. E’ prima in classifica, ma mi aspettavo qualche gol in più della Juventus. Per la ripresa del campionato la differenza lo farà l’aspetto mentale: quella più sul pezzo sotto questo aspetto sembra la Lazio, come si evince dalle dichiarazioni di Lotito. I biancocelesti sono consci della grande possibilità che hanno”.