Benevento-Juventus, Inzaghi entusiasta: “Orgoglioso dei miei, avremmo potuto vincerla”

Il Benevento ferma la Juve.

La Juve, senza CR7, non vince e matura solo un pareggio nella sfida del “Vigorito” andata in scena questa sera contro il Benevento. A Morata risponde Letizia, che beffa i bianconeri e regala un prezioso punto alla sua squadra. Risultato che riempie di orgoglio il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi che, intervenuto nel post gara ai microfoni di “Sky Sport”, ha analizzato la prova offerta dai suoi.

“Questi ragazzi in un anno e mezzo mi hanno regalato tantissimo… Non ho parole. Ho messo Improta, che è un attaccante, a fare il terzino. Se avessimo sfruttato meglio qualche contropiede potevamo anche vincerla. Quando fai risultato con la Juve ti deve andare bene tutto, ma la squadra è stata brava. Maggio ha stretto i denti da capitano vero. Forse siamo mancati nell’ultimo passaggio, dopo Firenze abbiamo ottenuto un altro bel risultato. Vedendoli allenare in settimana avevo avuto qualche speranza. Per loro è una soddisfazione incredibile”.

Inzaghi si è poi soffermato sulla “sua” scalata personale dal punto di vista professionale: “Non mi va di prendermi meriti perché io sono dovuto tornare in Lega Pro per conquistarmi la A. Mi sono fatto il mazzo, ho vinto un campionato di C e di B e mi sono conquistato la A con i fatti grazie ai giocatori che ho avuto e alle società dove ho allenato. Sono arrivato qua un anno e mezzo fa dopo uno spareggio perso col Cittadella e tutti erano giù di morale. Giocarsela a viso aperto mi dà la fiducia. Poi abbiamo sbagliato una partita per tanti motivi ma poi la squadra è tornata a fare quello che sa fare. Ci sono diverse squadre più forti di noi dal punto di vista tecnico ma noi dobbiamo avere quella fame vista oggi. Vedere il mio presidente che stasera è felice dei suoi ragazzi e il direttore è una grande soddisfazione”.