Benevento-Juventus, Glik: “Grande prova, nostro gruppo compatto. Match diverso per un ex Toro? Rispondo così”

Il Benevento ferma la Juventus.

I bianconeri pareggiano al “Vigorito”. Inutile il gol di Morata, poi espulso al 97° per proteste: Juventus e Benevento non vanno oltre l’1-1 e dividono così la posta in palio. Un risultato analizzato dal difensore giallorosso Kamil Glik, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Abbiamo incontrato una grande squadra. Abbiamo giocato contro la Juventus che ha tanta qualità ma abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo avuto tante occasioni da gol e dietro abbiamo tenuto. E’ un punto che viene apprezzato. Dimostrato compattezza? Sì, ma non solo contro la Juve. Dobbiamo farlo tutte le settimane. Siamo una neopromossa, dobbiamo essere compatti e duri. Giocando così come oggi e come a Firenze sono più che sicuro che ci salveremo e ci toglieremo delle soddisfazioni in questa stagione”.

Glik si è poi espresso sull’importanza del risultato maturato questa sera: “Dicendo il contrario direi una bugia. Sicuramente è una partita diversa dalle altre. Al Toro ho vissuto cinque anni bellissimi ed è sicuramente una partita importante per il cuore. Oggi però sono un giocatore del Benevento e guardavo questa partita per raccogliere punti”.

Serie A, Benevento-Juventus 1-1: Inzaghi ferma Pirlo, ai bianconeri non basta Morata