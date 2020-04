Barcellona, Setien non ha dubbi: “Convinceremo Messi a restare. Lautaro o Neymar in blaugrana? Rispondo così”

L’emergenza Coronavirus mette in ginocchio anche la Spagna.

Nell’immobilità del calcio e di gran parte delle Nazioni del Vecchio Continente, c’è chi pensa già al futuro. E’ il caso del Barcellona e, in particolare, del suo tecnico Quiqe Setien espressosi su modalità e tempistiche con cui potrebbero essere decretati i verdetti della stagione 2019/20 durante un’intervista concessa a “El Larguero”.

“Mi piacerebbe tornare in campo, ma stiamo vivendo una situazione grave e se si riprenderà dovremo farlo nella massima sicurezza. Vogliamo giocare tutti, sarebbe triste farlo senza tifosi, ma credo sia necessario. Cristallizzare la classifica? Se non si torna a giocare è ovviamente la cosa più logica, come dare il titolo al Barça, ma non mi piacerebbe essere campione così e non festeggerei la Liga. La Champions? Ci sono 8 squadre che possono vincerla, ora non c’è più il Liverpool e può farcela chiunque, Leo la vuole vincere e anche giocando bene”.

Durante l’intervista del tecnico blaugrana c’è spazio per parlare anche di mercato e, in particolare, del possibile ritorno di Neymar in Spagna: “È un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro da noi al Barcellona? Non penso al futuro, ma al presente anche perché al momento l’incertezza è più grande del solito. Chi sceglierei tra lui e Neymar? Entrambi perché sono ottimi calciatori. Coutinho via? È un grandissimo giocatore e mi è sempre piaciuto, però è presto per parlarne, è un giocatore di proprietà del Barça, vedremo. Ho allenato tanti club con molti problemi, in club come il Barcellona questo è normale che tutto venga ingigantito. Spero che Bartomeu, il presidente che mi ha ingaggiato, resti con noi, parla con me e con i giocatori e io credo in lui”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa al futuro di Lionel Messi: “Se lo avrò con me il prossimo anno? Lo spero proprio. Lo convinceremo a restare facendogli vedere che abbiamo un progetto vincente”.