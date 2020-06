Barcellona, le prime parole di Pjanic: “Un sogno che si realizza, darò tutto per questo club”

Miralem Pjanic parla già da calciatore del Barcellona.

Il centrocampista bosniaco è ormai ufficialmente un giocatore della compagine blaugrana dalla giornata di lunedì. Queste le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale della Federcalcio bosniaco.

“Il Barcellona è uno dei più grandi club del mondo, farne parte è il momento più importante della carriera per qualsiasi calciatore. Sono orgoglioso e felice di avere realizzato il sogno di giocare nel Barça. Per me è un sogno che diventa realtà. Sono felice, orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per tutta la Bosnia-Erzegovina. Non dimentico mai da dove ho iniziato. Il successo non arriva da solo, ma con un grande lavoro, uno sforzo e la fiducia che tutto può essere raggiunto nella vita. E questa è una prova. Sono molto felice, darò tutto per questo club, a presto. Forza Barça”.