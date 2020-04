Ripresa campionati, Amoruso: “Complicato trovare opzioni che accontentino tutti. Congelare classifiche? Troppe incognite”

Resta un’incognita il futuro della serie A.

In un momento in cui i campionati sono fermi, il mondo del calcio si divide. Se da un lato c’è chi vorrebbe portare a termine la stagione 2019/20, dall’altro c’è chi è deciso a tutelare la salute dei propri tesserati e dirigenti e boccia in toto la possibilità che le squadre possano tornare ancora in campo. A soffermarsi sull’argomento è l’ex Juventus, Nicola Amoruso, intervenuto ai microfoni di “Radio Bianconera” nel corso della trasmissione “Stile Juventus”.

“Congelare i campionati? Sono decisioni un po’ difficili da prendere adesso, ci sono grandi incognite. Possono essere tutte opzioni valide, ma sicuramente non ce ne sarà una che accontenta tutti. Io credo che dobbiamo avere la speranza di poter ricominciare a vivere se non normalmente almeno con le dovute accortezze. Ci sarà da aspettare ancora un po’, quale possa essere la conclusione penso che lì ci sarà da aspettare. L’Europeo è difficile annullarlo perché anche lì ci sono degli interessi fortissimi. Non ci sono squadre avvantaggiate, ci sono squadre che devono fare il possibile per tenere alta la concentrazione e la condizione fisica. Io credo che tutti arrivati a questo punto vogliamo vedere una fine”.

Chiosa finale sulle fragilità del sistema calcio: “C’è l’esigenza di riformare il nostro calcio, è una cosa che diciamo ormai da anni. Serve meno egoismo e bisogna guardare veramente al futuro, questo è un qualcosa che manca, si vive un po’ troppo alla giornata. Ma mi sento anche di dire che questa crisi non riguarda solo il calcio, è economica, sanitaria, sociale. Anche all’estero stanno adottando tutti le stesse misure. Poi sul discorso di riformare sono d’accordo, ma non è facile. È un calcio che per crescere ha avuto bisogno delle tv”.