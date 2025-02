Amarcord Palermo: 15 anni fa la vittoria contro la Juve a Torino

Quindici primavere fa l'impresa dei rosanero allo Stadio Olimpico di Torino, che aumentò i sogni di qualificazione in Champions

⚽️ 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 08:25)

È trascorso un quindicennio dalla vittoria del Palermo contro la Juventus a Torino per 0-2, match deciso dalle reti di Fabrizio Miccoli con un straordinario tiro ad effetto, e di Igor Budan che spinge in rete dopo aver dribblato l'allora portiere bianconero Manninger. Questo match fu uno scontro diretto per la Champions League: infatti questa vittoria permise ai rosanero, all'epoca allenati da Delio Rossi, di piazzarsi al 4° posto con 43 punti superando i bianconeri in classifica, fermi a 41 punti, come il Napoli che mancò all'appuntamento con la vittoria contro la Roma, più defilata era la Sampdoria, con 40 punti.

Inoltre, questa vittoria, fu la seconda delle tre consecutive in casa dei bianconeri, un dato che è ancora un record: nessuna squadra è mai riuscita a vincere per così tante volte consecutivamente a Torino. La terza volta fu la stagione successiva dove i rosanero si imposero per 1-3.

Una vittoria che sebbene importante, non portò alla qualificazione in Champions League. Infatti, i rosanero nelle restanti 12 partite totalizzarono solamente 14 punti che non bastarono per la qualificazione, ingresso guadagnato dalla Sampdoria all'epoca allenata da Delneri.