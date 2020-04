Aia, Nicchi: “Necessario accelerare i protocolli, servono risposte. Ripresa? Evitare ‘terrorizzazione’, bisogna ripartire”

Parola a Marcello Nicchi.

E’ netta la posizione presa del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, sbilanciatosi sulla questione relativa alla ripresa dei campionati che già da svariate settimane sta dividendo il mondo del calcio. Intervenuto ai microfoni di “Tmw Radio”, il numero uno dell’Associazioni Italiana Arbitri, ha analizzato il tema facendo il punto sull’emergenza coronavirus.

“Ogni giorno che passa c’è sempre più incertezza. Non voglio andare contro le decisione del Governo, siamo tutti in ansia per le sorti del nostro Paese. Abbiamo sempre rispettato le dicisioni governative, ma ora c’è bisogno di accelerare i protocolli, di dare delle risposte: se non parte questo campionato, se non riparte il prossimo. Se a giugno-luglio non si può ripartire, mi chiedo come si possa ripartire ad agosto-settembre. Bisogna accelerare con le risposte, manca un punto di riferimento. Spadafora? Eviti di terrorizzare, cominciamo a pensare a casa nostra invece di parlare degli altri. Bisogna provare a ripartire: che sia oggi o a maggio”.

“Oggi – ha continuato il presidente dell’Aia – probabilmente non ci sono le condizioni per ricominciare, per una serie di motivi, dai morti ai contagi, fino ai protocolli che vanno rivisti. Mi domando: a settembre-ottobre cosa cambierà per farci riprendere in sicurezza? Niente. Bisogna provare a ripartire, con un protocollo che ci garantisce la massima sicurezza possibile al momento. Come ci sarà un semaforo rosso, ci si rifermerà. Ma bisogna riprendere. La sicurezza piena non può darcela nessuno. Serve avere degli obiettivi. Prima di dire che tutto è finito bisognerà, prima o poi, riprovare a partire. Se le condizioni sono particolarmente pericolose, ci si rifermerà. Ma se le condizioni ci permettono di ripartire e i rischi sono programmati e calcolati, si deve riprendere e andare avanti”.