Ag. Gomez: “Sta bene a Siviglia, ma non escludo un suo ritorno in Serie A”

Le parole dell'agente del Papu Gomez, Giuseppe Riso, sul futuro del suo assistito

Una rottura insanabile, che ha portato a un addio repentino dell'ex bandiera della Dea. Tra l' Atalanta e il 'Papu' Alejandro Gomez è finita ufficialmente a gennaio, con l'argentino che è volato in Spagna sposando il progetto del Siviglia. Giuseppe Riso, agente di dell'ex Catania, ha concesso una interessante intervista a La Gazzetta dello Sport in cui non esclude un possibile clamoroso ritorno di Gomez in Italia.