Ag. Chiellini: “Rinnovo? Nessun problema, ma i contratti si firmano in due”

Le parole dell'agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, sul futuro del difensore bianconero

"I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del rinnovo ma c’è enorme serenità. Se si presentasse una big? Beh, prima bisogna che si presenti. Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando la Juventus per sederci e fare una chiacchierata. Ritiro? Pensare Chiellini lontano da un campo di calcio in questo momento è una follia. Ogni calciatore ha una sua storia ma ciò che ha fatto dopo un crociato è incredibile. I giocatori come Giorgio, Ribery ecc., hanno un fuoco che arde dentro, hanno passione, sono diversi dagli altri. Quello che li muove è la passione e la voglia di allenarsi. Come avete visto all’Europeo, questa passione ce l’ha ancora forte. È stato per tanti anni una bandiera della Juventus e stiamo aspettando per trovare una quadra. Non mi ha chiamato nessun altro ma non mi meraviglierebbe se qualcuno mi chiamasse. Al momento è l’unico svincolato della Nazionale italiana".