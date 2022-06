Abbonamenti 2022-23: ecco i prezzi delle squadre di Serie A

Diverse squadre di Serie A hanno ufficializzato i prezzi degli abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023

Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, gli stadi di tutta Italia tornano alla loro capienza massima. Al via, dunque, la campagna abbonamenti di diverse squadre di Serie A per la stagione agonistica 2022-2023. La Juventus si conferma ancora una volta il club più "caro" per i suoi tifosi. La tessera più economica all'Allianz Stadium costa, infatti, 650 euro.