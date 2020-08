A tutto Tardelli: “Pirlo un’idea di Agnelli, può gestire bene lo spogliatoio. PSG? Gara non facile contro l’Atalanta, Mbappè…”

Parola a Marco Tardelli.

Dalla sfida Champions di questa sera tra Atalanta e PSG, al discusso approdo di Pirlo sulla panchina della Juventus dopo l’esonero di Sarri. Sono sono alcuni dei temi affrontati dall’ex campione del Mondo Marco Tardelli che, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, si è soffermato su alcuni temi caldi del calcio nostrano.

“Se la Juventus voleva risparmiare non licenziava Sarri. Pirlo è stata un idea di Agnelli. Può fare l’allenatore della Juve, da calciatore era regista di centrocampo e dettava i tempi, quindi conosce il calcio. Penso possa gestire bene lo spogliatoio, anche quando dovrà dire ai grandi giocatori di star fuori. Scelta giusta per il futuro. Non ha esperienze sulla panchina ma verrà accompagnato dalla società e dai suoi ex compagni per diventare un ottimo allenatore”.

Infine, due battute sull’Atalanta e sulla sfida Champions contro il PSG: “L’Atalanta? Spero faccia un grande risultato perché è una squadra che merita. Mbappé? Giocatore importante ma il PSG sa che non sarà facile giocare con l’Atalanta”.