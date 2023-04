Palermo-Benevento, l’analisi quote di Oddschecker: i rosanero non hanno mai perso contro i sanniti. Sfida da Under?

Cinque giornate al termine della stagione, i destini di Palermo e Benevento sono ancora in bilico. Nel weekend via alla 34esima giornata di Serie B: i rosanero ospitano al Barbera i sanniti, fischio d’inizio sabato alle 16.15.

Cinque giornate al termine della stagione, i destini di Palermo e Benevento sono ancora in bilico. Nel weekend via alla 34esima giornata di Serie B: i rosanero ospitano al “Barbera” i sanniti, fischio d’inizio sabato alle 16.15.

La squadra di Corini arriva dalla sconfitta per 3-2 contro il Venezia, i sanniti con Agostinelli in panchina hanno pareggiato 1-1 con la Reggina.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, il Palermo ha molte più chance di vittoria: il segno 1 è valutato 2.03 su Planetwin, 1.99 per Sportbet e Novibet. L’eventuale successo del Benevento è quotato 3.85 da Netbet e Daznbet, 3.70 su Leovegas. Mentre l’X è offerto 3.36 per Netbet, Daznbet e Sportbet.

Numeri alla mano, i bookmaker si aspettano una gara da Under 2.5: ipotesi fissata 1.72 secondo Sisal, 1.66 per Leovegas, 1.65 su Planetwin. L’Over ha invece una quota più alta: 2.25 secondo Betfair, 2.16 per Leovegas e 2.10 su Goldbet. Più probabile, invece, il segno Gol: 1.95 secondo Starcasinò Bet e Bet365, 1.90 su Betfair.

Che a segnare sia soltanto una delle due squadre è proposto 1.87 da Betfair, 1.83 secondo Planetwin e 1.82 per Leovegas. Tutte i pronostici e le comparazioni quote sui match più importanti del calcio italiano sono anche su Gazzetta Scommesse, la nuova sezione del sito della Gazzetta dello Sport dedicata al betting.

I NUMERI – Il Palermo ha perso l’ultima gara al Penzo, ma non va k.o. in due partite di fila in campionato dallo scorso novembre. Ora i rosanero sono decimi in classifica con 43 punti, la Reggina ottava che occupa l’ultima posizione utile per i playoff è ferma a 46 (penalizzata di tre punti).

Come analizzato da , il Benevento ha perso le due trasferte più recenti contro Pisa e Bari: i sanniti potrebbero totalizzare tre sconfitte esterne di fila per la prima volta da aprile 2017. I giallorossi sono ultimi con 30 punti e sperano di agganciare almeno la zona playout distante quattro lunghezze.

PRECEDENTI E STATISTICHE - La prossima sarà la quarta sfida tra Palermo e Benevento in Serie B. Come riporta Oddschecker, i rosanero non hanno mai perso contro i campani (2V, 1N). Brunori e compagni hanno collezionato due sconfitte e un pari nelle ultime tre giornate di campionato, il successo più recente è arrivato un mese fa contro il Modena: 5-2 al 90’.

Più complicata la situazione per la formazione di Agostinelli, quarto allenatore del club da inizio stagione. L’ipotesi salvezza resta complicata, l’ultimo successo del Benevento è arrivato addirittura il 18 febbraio: 1-0 con il Brescia.