Sassuolo, Palmieri: “Serie B? Sarà difficile, ma vogliamo primeggiare. I giovani…”

"Sono orgoglioso e contento di aver ricevuto questo incarico. Ringrazio la famiglia Squinzi, il presidente Rossi e il nostro amministratore delegato Carnevali. Qui mi sento a casa". Lo ha detto Francesco Palmieri, nuovo direttore sportivo del Sassuolo, presentato nella giornata di giovedì in sede di conferenza stampa. "Sono qui da 9 anni, 9 anni dove abbiamo costruito qualcosa di importante. Faccio il dirigente da 22 anni, aspettavo un’occasione del genere e mi ha fatto piacere riceverla da questa società. So di essere in un club importantissimo, sono fortunato a lavorare qui, ma sono altrettanto consapevole di iniziare un’avventura nuova e stimolante che cercavo da tempo. Vogliamo mettere le basi per partire e per fare le cose nella maniera giusta. Vogliamo fare un campionato importante, sarà difficilissimo, ma c’è grande voglia di fare bene. In poche ore si è parlato di poco perché la prima scelta deve essere quella dell’allenatore col quale condividere poi tutto quello che si dovrà fare".