Sassuolo, l’Europa incantata dal gioco di De Zerbi: il Barcellona invita il tecnico a tenere un seminario online

Roberto De Zerbi incanta tutta Europa.

Prima della sospensione del campionato di Serie A, il Sassuolo era arrivato fino all’undicesimo posto in classifica, dimostrando però nuovamente di poter esprimere uno stile di calcio tra i più spumeggianti e divertenti dell’intero campionato italiano, facendo divertire non soltanto i propri tifosi ma anche tutti gli appassionati di questo sport.

Il bel gioco dei neroverdi è merito ovviamente dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico Roberto De Zerbi, che in questi anni è riuscito finalmente a trovare la sua collocazione adeguata riuscendo a mettersi in mostra anche agli occhi dei top club europei. Non deve dunque sorprendere se l’ex allenatore del Palermo è stato invitato dal Barcellona a tenere un seminario online che si terrà nei prossimi giorni, e che sarà concentrato sullo sviluppo del calcio giovanile. La lezione sarà dedicata a analisti, scout e tecnici del settore giovanile della società blaugrana, e l’invito è partito da Isaac Guerrero, Deputy Director Methodology Area FC Barcelona e Head of Coaching FC Barcelona che ha seguito il webinar, ovvero il seminario interattivo, del tecnico del Sassuolo per i tecnici di Coverciano.

Guerrero è rimasto molto impressionato dalla preparazione e dalla mentalità di De Zerbi, che così facendo si è conquistato la possibilità di diffondere la sua idea di bel calcio ad un pubblico di altissimo livello, ossia quello della Cantera del Barcellona, che da decenni lancia tra i professionisti alcuni tra i giocatori più forti del panorama calcistico europeo.