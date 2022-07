Sassuolo, l’ad Carnevali: “Boga e Scamacca? Non male 60 milioni per due cessioni”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, l'ad neroverde si è soffermato sull'operazione di mercato che ha portato Gianluca Scamacca al West Ham: "Quanti ragazzi sono passati di qua prima di spiccare il volo. Quasi dieci anni qui e tutti in Serie A. Nel 2019 potevo andarmene ma ho preferito restare fedele alla famiglia Squinzi. Mercato? Ora sono a casa col Covid e siamo riusciti a chiudere per Scamacca col West Ham e ironia della sorte era successo lo stesso con Boga tra dicembre e gennaio. 60 milioni per due cessioni mi sembra una buona cosa no?".