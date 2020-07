Sassuolo-Juventus, De Zerbi: “Avremmo meritato la vittoria, subiti gol più che evitabili”

Roberto De Zerbi e il Sassuolo da applausi.

Il tecnico della compagine emiliana ha fermato la Juventus di Maurizio Sarri con un 3-3 spettacolare che ha evidenziato le potenzialità offensive dei suoi che hanno però demeritato difensivamente parlando. Le dichiarazioni dell’allenatore bresciano ai microfoni di Sky Sport.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione, mi posso soffermare negativamente solo sui primi 15 minuti. Mi danno fastidio i tre gol subiti perché due su tre sono arrivati su calcio piazzato, anche la rete di Higuain era evitabile. Dispiace perché oggi avremmo meritato la vittoria, con la Lazio avremmo dovuto invece vincere con qualche altro gol di scarto. Questo è il nostro margine di crescita anche in vista della prossima stagione. Siamo riusciti a mettere sotto anche la Juventus e questo ci deve dare convinzione e consapevolezza dei nostri mezzi. Adesso negli spogliatoi erano felici per la prestazione ma dispiaciuto per come abbiamo preso gol, dobbiamo dare qualcosa in più per andare alla ricerca della palla in quelle situazioni. L’Atalanta per mentalità di gioco e qualità è difficile da affrontare, ma la Juventus resta sempre un gradino sopra anche per i campioni che può schierare da un momento all’altro. Ripeto, però, che se non avessimo preso quei due gol magari avremmo vinto”.