Sassuolo, Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore: oggi è prevista la firma. I dettagli

Il Sassuolo riparte da Fabio Grosso. Dopo la retrocessione in Serie B e l'addio di Davide Ballardini, la dirigenza neroverde ha scelto di affidare la panchina ad un allenatore che conosce molto bene la categoria, avendola anche vinta nella stagione 2022/2023 alla guida del Frosinone. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima nei giorni scorsi, con tanto di stretta di mano. E nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, con la firma del tecnico sul contratto che lo legherà al Sassuolo per i prossimi due anni, con opzione di rinnovo per il terzo anno. Grosso era stato accostato al Palermo nel mese di aprile, dopo l'esonero di Eugenio Corini. Una trattativa che non si è concretizzata, nonostante l'allenatore sembrava ad un passo dal sì. Ora una nuova avventura in Serie B...