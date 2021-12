Sassuolo, Dionisi: “Soddisfatto a metà, troppo leziosi. Fiorentina grande squadra”

Le parole del tecnico dei neroverdi al termine del match pareggiato contro la Fiorentina

Il Sassuolo esce con un punto dalla sfida delle 15:30 contro la Fiorentina. Gli emiliani dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio per 2-0 non sono riusciti a mantenerlo e sono stati ripresi da una buona Viola. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi che è apparso un po' amareggiato per la mancata conquista dei tre punti.

"Il 2-0 dopo il primo tempo forse non era corretto perché la Fiorentina aveva creato tanto, noi ad inizio ripresa siamos tati troppo leziosi. Dobbiamo analizzare il motivo per cui non siamo riusciti a vincere, sono soddisfatto a metà: siamo giovani, bisogna dare un po' di tempo ai ragazzi. Non tutti vengono a Firenze a giocare col coraggio che abbiamo messo noi in campo, dobbiamo prendere i fattori positivi da questa partita e migliorarci: la Fiorentina ha tanti meriti, ma i loro due gol passano da nostre responsabilità. La parola presunzione dà fastidio ai giocatori, con qualcuno sono arrabbiato. Ci sono calciatori che fanno la differenza nel gioco, toccando tanti palloni, ma le partite vanno interpretate nel modo giusto. Quando la Fiorentina è rimasta in 10, abbiamo aspettato la loro pressione per uscirne. Le situazioni di gioco vanno riconosciute, c'è tanto da migliorare".