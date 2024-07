Sassuolo, Carnevali: “Abbiamo un solo obiettivo, tornare in Serie A”

"Di errori ne abbiamo fatti diversi, più di uno". Lo ha detto Giovanni Carnevali, intervistato ai microfoni di Sportitalia. Fra i temi trattati dall'amministratore delegato del Sassuolo anche gli errori commessi nel corso della scorsa annata, che hanno portato alla retrocessione della compagine neroverde in Serie B. "Quando si retrocede non c’è una causa soltanto ed è anche difficile trovarla ma penso che le motivazioni possano essere state diverse. Abbiamo cercato di capire quali possano essere per farne tesoro ma soprattutto adesso quello che conta è ripartire col piede giusto. Abbiamo l’obiettivo che è ritornare al più presto in Serie A, sappiamo che è difficile, è complicato, ma ci siamo messi a lavoro per questo perché oggi per noi questo è l’unico obiettivo".