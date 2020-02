Sassuolo, Boga: “Segnare a Buffon il momento migliore, è un’icona. Vi racconto i miei sogni”

Il ricordo di Jeremie Boga.

Già l’anno scorso l’esterno del Sassuolo aveva lasciato intravedere le sue grandi qualità tecniche, ma è in questa stagione che è definitivamente esploso trasformandosi in una delle ali più devastanti della Serie A grazie alla sua velocità straripante e alla sua capacità di realizzare bellissime reti.

Una crescita esponenziale che non è passata inosservata, dal momento che tanti club italiani e d’Europa si sono fortemente interessati alla possibilità di aggiudicarsi il cartellino del classe ’97: tra questi vi è sicuramente il Napoli, che già nella sessione invernale di calciomercato aveva provato a bruciare la concorrenza senza però riuscire a tentare sufficientemente la dirigenza neroverde.

Nella prima parte del campionato il giocatore francese ha realizzato sette gol e regalato due assist ai suoi compagni di squadra, contribuendo in maniera decisiva al bel gioco proposto e realizzato dal tecnico Roberto De Zerbi. A qualche giorno dalla sfida in campionato contro il Parma, Boga è stato intervistato da tre “giornalisti” molto particolari: i suoi compagni di squadra, Traoré, Marlon e Rogerio, che lo hanno sottoposto ad alcuni interrogativi. Questa la risposta del francese: “Il miglior campionato tra Serie A, Premier League, League 1 e Liga? Negli ultimi 4 anni ho giocato in questi grandi Paesi. Penso che la Serie A e la Liga abbiano valorizzato al meglio le mie qualità: sono veloce, un giocatore tecnico. Momento migliore con il Sassuolo? Ce ne sono due. Il primo è quando sono rientrato dall’infortunio: ho giocato la mia prima partita ed ero realmente molto contento di tornare in campo. Poi il gol contro la Juve, segnato a una leggenda come Buffon, un portiere iconico. Modulo? Il 4-3-3, si adatta meglio al mio stile di gioco, ma anche il 4-4-2 e il UN. I miei sogni? Vincere la Coppa del Mondo e la Champions League”.