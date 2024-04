Sassuolo, Ballardini: “Responsabilità mia! Pensare alla retrocessione crea alibi”

“L’atteggiamento e lo spirito fanno tutto. Possiamo anche attaccare, ma poi nell’altra metà campo si deve difendere. Ci siamo ma non ci siamo; gli altri ci anticipano, noi arriviamo tardi. Ci serve più aggressività. Ora si riparte. La responsabilità è prima di tutto la mia. Ci serve maggiore attenzione, ordine. Noi anche se siamo in partita permettiamo fin troppo all’avversario di fare quello che vuole. Ora come ora, una squadra come noi, non può permetterselo. La Fiorentina è vero, è una grande squadra, ma dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Sono due partite che si perde: capita, ma si deve perdere in un’altra maniera. Per me non dobbiamo pensare alla retrocessione. Ci crea alibi. Abbiamo ragazzi di grande prospettiva, io voglio che questi giocatori abbiano un altro atteggiamento, un altro furore. Magari capita di fare errori, ma si devono affrontare le partite con un altro approccio e un’altra grinta. Le ultime due partite le abbiamo sbagliate in tutti i sensi. Se ci rimettiamo a posto, possiamo fare la partita anche contro l’Inter perché abbiamo dimostrato di essere capaci di fare anche belle partite. Dobbiamo rinunciare a questo atteggiamento passivo”.