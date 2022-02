Sampdoria-Sassuolo, Dionisi: “Partiti bene, poi poca ferocia. Ho una responsabilità”

L'analisi al termine della sfida di 'Marassi' da parte del tecnico neroverde

Parola ad Alessio Dionisi . Il tecnico del Sassuolo ha parlato in seguito alla sconfitta subita dai suoi per 4-0 contro la Sampdoria . una sfida quasi del tutto a senso unico, con la formazione di Giampaolo che, dopo aver sbloccato al terzo minuto il match e raddoppiato quattro giri d'orologio dopo, ha controllato in maniera agevole la partita.

Nulla da fare per gli emiliani, che non sono riusciti ad esprimere il solito calcio spumeggiante e spregiudicato che ha fin qui caratterizzato il cammino dei neroverdi in questa stagione.

Ne è consapevole lo stesso Dionisi, che nella conferenza stampa di fine gara ha analizzato con lucidità e franchezza la prestazione dei suoi, assumendosi anche qualche responsabilità in ragione al risultato. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatore classe '80: "Eravamo partiti attaccando. Mi assumo io le responsabilità ma dobbiamo metterci una volontà diversa. Pronti, via siamo andati sotto di due gol. Devi stare in partita e accettare il 2-0. Senza attaccare la Samp ha fatto il 3-0 e si è abbassata. Cosa è mancato? La volontà e la ferocia. Questa cosa ci deve essere sempre. La voglia di vincere e di non perdere. Di non perdere i contrasti o i duelli sulle seconde palle. Squadra troppo rilassata? Dipende come si guarda la classifica. A me piacerebbe stare in alto. Quando sei 14° vuoi arrivare 13°. Il Sassuolo sta facendo un buon percorso, oggi purtroppo è una partita negativa. Dobbiamo migliorare la classifica, la realtà del Sassuolo è importante e dobbiamo meritarcelo. Mi assumo le responsabilità del risultato ma dopo un 4-0 che devo dire. Il risultato è bugiardo ma hanno meritato di vincere. Dopo sette minuti ti ritrovi sotto di due gol, due palle inattive e prendiamo altri gol. L'atteggiamento con il Torino era stato positivo, dobbiamo fare delle amichevoli settimanali per avere un diverso atteggiamento".