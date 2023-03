Roma-Sassuolo, Carnevali: “Frattesi vuole i giallorossi? Siamo una società ambiziosa”

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con la Roma in programma allo stadio Olimpico alle 18.00:

"Ci aspettavamo una crescita generale di tutto il gruppo. Abbiamo fatto delle cessioni importanti e acquistato calciatori giovani, come Laurienté che è un giocatore di gran prospettiva e ci darà grandi soddisfazioni. Come lui anche altri stanno crescendo in questa seconda parte di stagione".