Morte Berlusconi, Carnevali: “Grande vuoto, Silvio voleva a tutti i costi Frattesi”

LA CENA AD ARCORE - Carnevali ha ricordato anche un aneddoto che lo lega all'ex premier: "Ricordo una delle prime cene in cui ebbi modo di conoscerlo quando lui aveva appena acquistato il Milan. Riuscì a coinvolgermi per la sua capacità comunicativa. Due anni anni fa mi invitò ad Arcore per un pranzo con presente anche Adriano Galliani perché voleva a tutti i costi acquistare il cartellino di Davide Frattesi che lui aveva avuto in prestito al Monza".