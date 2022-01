Lupo-Mediagol: “Sassuolo modello top. Dionisi ha un grande merito. Moro e Lucca…”

L'intervista esclusiva concessa dall'esperto direttore sportivo Fabio Lupo alla redazione di Mediagol.it

Esperto dirigente, eclettico e dalle conoscenze profonde e trasversali. Fabio Lupo ha prestato la sua opera professionale con dedizione e profitto in diverse società militanti in tutte le categorie del calcio professionistico, dalla Serie A alla Lega Pro , facendosi costantemente apprezzare per le sue capacità gestionali e per l'indole sopraffina in materia di scouting. L'ex direttore sportivo tra le altre di Torino , Palermo e Venezia , reduce dall'esperienza manageriale chiusa ad Ascoli lo scorso 11 ottobre 2021, ha detto la sua circa il lavoro svolto da Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo . Ma non solo...

"Dionisi sta facendo un ottimo lavoro. E' stato bravo a trasformare la squadra di De Zerbi in sua, plasmandola in relazione al suo credo calcistico E' una squadra che ha perso giocatori di livello come Locatelli. Sulle qualità di Dionisi non ho mai avuto dubbi e l'evoluzione della sua carriera lo sta testimoniando. Damiani avrà avuto modo di crescere molto allenandosi con lui.Il classe 1998 ha comunque già un'importante esperienza da protagonisti tra Serie B e C a dispetto della giovane età. Anche ad Ascoli avevamo pensato al profilo di Damiani per arricchire la cifra tecnica in mediana, poi abbiamo fatto una scelta differente. Il Palermo ha fatto un ottimo acquisto. Il Sassuolo dimostra che si può fare calcio con lungimiranza e competenza andando a pescare i giovani più talentuosi del panorama nazionale e non solo. Lucca, ancora di più di Moro ,interpreta bene per attitudini e qualità, il ruolo che adesso è ricoperto da Scamacca. Non è un caso che società come Sassuolo, Atalanta ed Empoli siano tra le più solide e attive sul mercato. Si può fare calcio con lungimiranza e oculatezza, senza spendere e spandere. Tra una settimana verrà il Palermo a Campobasso e può darsi che andrò a vederlo dal vivo. Seguo sempre con grande partecipazione il Palermo in ragione del patrimonio immenso di affetto che mi lega alla città ed al club".