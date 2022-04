Lazio-Sassuolo, Dionisi: “Errori mia responsabilità, non cerco alibi. Europa…”

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, al termine della gara tra i neroverdi e la Lazio, finita con il risultato di 2-1 per la squadra di Sarri

Crolla dopo sei partite l'imbattibilità del Sassuolo . La compagine neroverde si arrende sul campo della Lazio , biancocelesti in doppio vantaggio con le reti di Lazzari e Milinkovic-Savic , non basta il gol di Traorè allo scadere. Al termine del match, valido per la 31a giornata di Serie A , il tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi , è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Errori? Mi assumo le responsabilità. Nel primo tempo siamo stati troppo leziosi, abbiamo sbagliato più del solito. E nella ripresa abbiamo subito un gol banale dopo 3 minuti. Il gol del 2-0 ha deciso la partita, anche se non ho ancora capito come lo abbiamo preso. Cinque minuti di recupero non si possono vedere: il gioco con il var è stato fermo 3 minuti e i medici della Lazio sono entrati in campo due volte, oltre a tutte le sostituzioni. Nonostante ciò, la Lazio ha meritato di vincere. Europa? Non puntiamo all’Europa, ma a migliorarci e a fare più punti possibili. Oggi era un’occasione per farlo, nonostante il valore della Lazio. La mano di Sarri si è sempre vista, anche se i risultati non sempre vengono. Abbiamo perso un’occasione. Non bisogna cercare alibi, non voglio trasmettere questo".