Juventus, senti Carnevali: “Frattesi? 40 milioni è la richiesta che abbiamo fatto”

"È fantastico. Ne abbiamo bisogno, credo che il calcio italiano stia ripartendo. Dobbiamo avere fiducia e lavorare tutti insieme per migliorare. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo meritato la vittoria contro la Juve, siamo in un periodo molto favorevole. Eravamo coscienti delle difficoltà che potevamo incontrare all'inizio dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca. Il sogno è riportare il Sassuolo in Europa. Normale che ci sia sempre l'ambizione di un grande club, ma ho la fortuna di avere un rapporto speciale con la proprietà. Quando Berardi non c'è, manca tanto e spero rimanga al Sassuolo. È stata un'annata storta, ma la sua presenza per noi è determinante. È la nostra bandiera, uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Da parte nostra c'è sempre stata la volontà di trattenerlo, ma è normale che ascolteremo i suoi desideri. Frattesi? La nostra volontà era di trattenerlo. Non abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? È una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre. Laurienté? Dobbiamo dargli ancora tempo, è partito bene. Abbiamo fatto un investimento importante su di lui,il prossimo anno rimarrà con noi".