Juventus-Sassuolo, le scuse social di Obiang: “Ho commesso un errore, spero che Chiesa stia bene”. Il Tweet del centrocampista

Al termine del match dell’Allianz Stadium, il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, espulso nel corso del match contro la Juventus, ha voluto scusarsi con i propri compagni e con i tifosi di fede neroverde, attraverso il proprio canale “Twitter”.

Di seguito il tweet del centrocampista equatoguineano.

“Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in dieci né fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico chiesa stia bene”, ha concluso”.