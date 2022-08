Juventus-Sassuolo, Dionisi: “Approccio ok, ci è mancato qualcosa. Pinamonti…”

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo

⚽️

Esordio complicato per il Sassuolo, sconfitto per 3-0 dalla Juventus nel posticipo della prima giornata di Serie A. La compagine di Dionisi non è quasi mai riuscita a trovare gli spazi giusti, soccombendo alle giocate di Di Maria, Vlahovic e compagni. Circa la prestazione della sua squadra, si è soffermato il tecnico degli emiliani intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Se guardiamo il risultato ha funzionato poco, la prestazione l’abbiamo fatta per buoni tratti. L’approccio è stato molto positivo, l’occasione più nitida del primo tempo l’abbiamo avuta noi a parte il rigore discutibile. Abbiamo calciato tanto in porta, abbiamo gestito bene la palla, abbiamo sbagliato ad allungarci troppo in alcune occasioni. Devo accettare il risultato e dire che è mancato qualcosa. Si poteva fare meglio sicuramente. Ci è mancato qualcosa? Sì nei primi 25 minuti il rammarico era di non esser passati in vantaggio. Abbiamo chiuso la Juve nella sua area e nello stadio c’era un po’ di brusio infatti. Abbiamo forzato delle giocate inutile, dovevamo dare tempo alle mezzali di entrare in area di rigore. Un po’ di frenesia, meno lucidità del solito. Fa parte del percorso dei giovani. Nei primi 25 minuti meritavamo e potevamo andare avanti. Poi nei successivi 20 è cambiata un po' la partita, con qualità e fortuna la Juve è andata avanti. Il secondo gol ne ho già parlato e il terzo ce lo siamo fatti da soli. È anche difficile portare avanti la partita senza rischiare, provando a riaprirla”.

IL MERCATO- "Se ci condiziona? Nì, noi abbiamo tanti ragazzi giovani ed è una conseguenza di questo. Ci dobbiamo convivere, fa parte dei contro per un allenatore che deve gestire un gruppo. Anche i ragazzi devono saperlo gestire perché sono le prime esperienze di visibilità, delle volte implica qualche prestazione meno efficiente”.

PINAMONTI- "La partita di Modena è un’altra cosa, sono gare diverse. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa ma ritorniamo a parlarne a fine campionato e vediamo quante squadre riescono a fare qui quello che abbiamo fatto noi, fai quasi il 60% di possesso e calci così tanto in porta. Oggi non è solo demerito nostro, possiamo essere più fluidi ed efficaci. Pinamonti è arrivato anche per darci questo, ha solo bisogno di giocare per trovare la condizione migliore. Oggi non era la partita giusta per farlo cominciare dall’inizio, preferivo giocarmelo a partita in corso. Oggi c'era da fare punti, mi aspetto di vivere difficoltà e avere forze fresche in panchina, per giocarmi le chance. Purtroppo però è entrato sul 3-0”.

IL MATCH- "Credevo di non riuscire a fare così tanto la partita. Ho notato l’atmosfera diversa rispetto all’anno scorso, la volta scorsa non sembrava di giocare nello stadio della Juve. Anche nei primi 25 minuti, quando la gente sembrava scontenta. Pensavo facessero una partita più aggressiva, ma merito della Juve avere l'umiltà e abnegazione di fare una partita di ripartenza e attendista”.