Juventus-Sassuolo, Defrel: “Siamo stati bravi anche in dieci, avremmo potuto fare di più in 11. Europa? Ho la mia idea”

Al termine del match dell’Allianz Stadium, l’attaccante del Sassuolo, Gregoire Defrel, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus, nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante francese.

“Traoré mi ha dato palla tra Bonucci e Demiral, ho fatto un ottimo stop e poi ho calciato col destro a incrociare, è andata bene. Oggi siamo stati bravi anche in 10, reagendo bene. Poi abbiamo sofferto perché loro sono una grande squadra, ma in 11 avremmo fatto di più. Peccato, è stata una grande partita. Europa? Sulla carta abbiamo grandi giocatori, siamo messi bene in classifica e contiamo di battere qualche altra grande squadra dopo aver sconfitto il Napoli. Se continueremo così, resteremo in alto”