Fiorentina-Sassuolo, De Zerbi: “Chiudiamo il discorso salvezza, Carnevali mi ha fatto una promessa”

“Non per fare dietrologia o dire bugie, ma partiamo per salvarci. Ora sta a noi chiudere il discorso salvezza in casa col Lecce sabato, se vinciamo potremmo avanzare sopra due-tre squadre. Con la prossima partita che arriva non abbiamo neanche troppo tempo. Abbiamo una squadra zeppa di talenti. Il problema di giocare ogni tre giorni mi toglie anche un po’ di castagne dal fuoco con la formazione, e non devo essere io a toglierli. Sono rimasto volentieri, non mi ha chiamato nessuno. Volevo rimanere perché secondo me non abbiamo toccato il massimo, so che mi diverto. Carnevali mi ha detto che non vende né Locatelli, né Boga né Berardi. Sostituire questi tre è dura. Al di là della società, anche i giocatori devono capire che un anno in più a questo livello aiuta a fare il protagonista: se vai via un anno prima, magari, ti manca la forza. Anche loro devono capire che obiettivo hanno”.