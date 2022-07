Curiosità, Berrettini nel Modenese allenatore di un tennista speciale

Il campione romano sta allenando il fratello impegnato a Sassuolo in un torneo

Mediagol ⚽️

Dopo la delusizone per la mancata partecipazione all'ultima edizione del torneo di Wilbledon, a causa della riscontrata positività al Covid-19, Matteo Berrettini fa tappa al circolo La Meridiana, a Casinalbo di Formigine, sede della trentottesima edizione del Memorial Luigi Fontana, nel modenese. Per il numero 11 del Ranking Mondiale e neo trionfatore all'ATP 500 Queen's, non si trova a Sassuolo per partecipare al 2° Trofeo Ale Spa, bensì per partecipare in qualità di coach di un partecipante d'eccellenza: il fratello Jacopo risulta infatti tra i trentadue partecipanti del memorial in programma nel modenese.

Queste le parole del campione romano di Tennis, acclamato ed accolto dai tantissimi tifosi presenti al circolo tennistico "La Meridiana", sede degli allenamenti del fratello Jacopo.

"Ringrazio il Club La Meridiana dell’opportunità - dichiara Berrettini alla presenza del presidente Antonio Fontana, presente per i classici saluti istituzionali -. Wimbledon? sto bene e sono in fase di definitiva ripresa. Ovvio, ci vuole del tempo per tornare al 100%, però fortunatamente mi sento in forma. Ovviamente c’è una grande delusione emotiva, però sono ancora sui campi da tennis e questa è la cosa più importante".

Il tennista clesse 1996, attende coach Santopadre, che in questi giorni si occuperà della preparazione di Berrettini Jr. - "Prossimamente verrà qui anche Vincenzo, ma per un paio di giorni farò io da coach a Jacopo. Fa sempre piacere trascorrere del tempo con mio fratello, siamo cresciuti insieme anche sui campi da tennis. Quando c’è l’occasione di seguirlo nei tornei cerco di approfittarne, poi in un posto così bello come questo è ancora più piacevole" - chiosa Matteo Berretini.

Incontro particolare per il campione rivelazione del tennis mondiale. Prima di partire alla volta di Vipiteno, Berrettini ha anche incrociato i calciatori dell'U.S. Sassuolo, che alloggiano presso l'Hote Due Pini di Formigine, in occasione del ritiro estivo pre-campionato in vista del prossimo torneo di Serie A 2022-2023. Questo il post pubblicato sul canale Twitter ufficiale del club neroverde.