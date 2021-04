Benevento-Sassuolo, De Zerbi: “Siamo un gruppo di grande qualità. Europa? Siamo lontani”

Il Sassuolo trova un successo importante sul Benevento.

Serie A, Benevento-Sassuolo 0-1: un autogol regala i 3 punti a De Zerbi. La classifica aggiornata

La formazione emiliana si impone di misura, grazie all’autorete di Federico Barba allo scadere del primo tempo. I neroverdi si confermano una squadra temibile, con tanta qualità e ottime individualità. Al termine del match il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l’importante vittoria.

L’ex allenatore del Palermo sa di avere a disposizione giocatori di spessore ed è contento della crescita dei suoi ragazzi: “So che siamo un gruppo di grande qualità, che può migliorare giorno dopo giorno e stimolerò la società affinché si alzi sempre l’asticella. Magari anche io ho commesso qualche errore, il mio modo di giocare è assolutamente dispendioso e mi rendo conto che non è facile ragionare sul fraseggio e sul possesso palla. Non sto parlando del mio futuro professionale, è una semplice valutazione del lavoro che stiamo facendo. Io non mi accontento della vittoria risicata, se metteremo dentro la cattiveria agonistica necessaria abbiamo le potenzialità per vincere anche con quattro gol di scarto, magari senza subirne. In pochi rimarcano che ci sono delle assenze frequenti, da tempo non ho a disposizione Caputo, Defrel e Berardi che non sono gli ultimi arrivati”.

Andrea Consigli nel post partita non ha nascosto che l’Europa League è il sogno nel cassetto, ma De Zerbi frena gli entusiasmi: “Giocheremo sempre per vincere, su questo non ci sono dubbi. Mi fa piacere che i miei calciatori parlino di obiettivo Europa, ma la Roma è distante 11 punti e bisogna essere realisti. Per ora guardiamo il vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, che è il Verona. Oggi abbiamo vinto contro il Benevento ed è un successo pesante”.