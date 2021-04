Benevento-Sassuolo, Consigli: “Successo importante. Crediamo nell’Europa? Ci proveremo”

Il Sassuolo trova il successo di misura contro il Benevento.

Serie A, Benevento-Sassuolo 0-1: un autogol regala i 3 punti a De Zerbi. La classifica aggiornata

Una partita giocata a ritmi bassi, con entrambe le squadre che non erano in serata di grazia. La rete degli emiliani è arrivata allo scadere del primo tempo grazie a un autogol di Federico Barba. Nella ripresa i campani, hanno avuto diverse opportunità per trovare il pareggio, ma hanno trovato un Andrea Consigli in ottima forma. Proprio l’estremo difensore neroverde al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il portiere degli emiliani è soddisfatto per il successo e per essere finalmente riuscito a mantenere la porta inviolata: “Sono felice delle belle parate alla fine. Finalmente sono servite anche a tenere la porta inviolata. E’ una bella vittoria. Qua è sempre difficile giocare. Bene così. Abbiamo fatto ultimamente delle grandi partite, tolta Torino, ma abbiamo raccolto poco. Potevamo fare il 2-0 ma è stato bravo anche Montipò. Ci siamo difesi bene con la voglia di non prendere gol e portare a casa i tre punti”.

L’Europa dista probabilmente troppo, ma Consigli sarà l’ultimo a mollare: “Abbiamo i nostri obiettivi. Anche l’anno scorso sembravamo lontanissimi da tutto e con una serie di vittorie ci siamo riavvicinati ad una speranza di lottare per l’Europa League. Daremo battaglia su ogni campo poi tireremo le somme a fine campionato. E’ difficile però giochiamo per vincere più partite sperando che sopra qualcuno faccia un passo falso”.