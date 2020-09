Serie A, Juventus e Sampdoria aprono con il primo posticipo: probabili formazioni e dove vedere il match

La Serie A entra nel vivo.

La nuova stagione del campionato italiano si appresta ad essere spettacolare e piena di sorprese e novità. Tra queste ultime, sicuramente, l’approdo di qualche nuovo allenatore su alcune delle panchine più prestigiose. Alla guida della Juventus, infatti, ci sarà il neo tecnico Andrea Pirlo che, alla primissima esperienza da allenatore, dovrà affrontare un veterano come Claudio Ranieri, alla sua seconda stagione alla Sampdoria. Nella sfida in programma per le 20:45 di domenica e in diretta su Sky Sport 1, sono favoriti i campioni d’Italia in carica che ci tengono a fare bene fin da subito nel fortino dell’Allianz Stadium.

Un undici tutto nuovo per la Vecchia Signora, che dovrebbe affrontare la compagine blucerchiata con un insolito 3-5-2, con Danilo inserito nel trio difensivo – visto l’infortunio di Alex Sandro – insieme a Bonucci e Chiellini. Sulle fasce alte di centrocampo dovrebbero andare a posizionarsi Pellegrini e Cuadrado, con Ramsey e Rabiot davanti al play Bentancur. In attacco accanto all’inamovibile CR7 dovrebbe esserci il nuovo acquisto Kulusevski, vista la condizione fisica non ottimale di Dybala.

Nella Sampdoria Ranieri mantiene l’ormai rodato 4-4-2, con Quagliarella e Bonazzoli – in campo per indisponibilità di Gabbiadini – a formare il duo offensivo. Sugli esterni del quartetto mediano agiranno Depaoli e Jankto, con Thorsby ed Ekdal al centro del reparto. Tra i pali ci sarà l’ex Audero, mentre il quartetto difensivo sarà gestito in mezzo da Yoshida e Tonelli, con Augello e Bereszynski ai lati.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szecseny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Pellegrini; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

