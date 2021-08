Sassuolo-Sampdoria, D’Aversa: “Importante muovere la classifica, Quagliarella top”

Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, al termine della sfida pareggiata contro il Sassuolo di Dionisi.

⚽️

Zero a zero. È questo il risultato finale di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gara frizzante ed equilibrata al 'Mapei Stadium': due le occasioni sprecate da Ciccio Caputo ai danni dei neroverdi, reduci dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Hellas Verona per 3-2. Prima si fa fermare da Audero, poi sbaglia la misura del pallonetto. Primo punto per i blucerchiati, che la scorsa settimana hanno perso a Marassi per mano del Milan. Salgono a quota 4 punti, invece, i padroni di casa.

Al termine della sfida l'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione offerta dai suoi uomini.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Era importante muovere la classifica: prima di una sosta terminare con zero punti non sarebbe stato piacevole. Se analizziamo le due partite di campionato e quella di Coppa Italia ci sono tanti spunti positivi. Abbiamo perso due giocatori come Torregrossa e Gabbiadini, ma la squadra si è ben comportata. Il pareggio col Milan sarebbe stato probabilmente più giusto, e oggi abbiamo fatto risultato con una squadra che ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno, nonostante l'addio di Locatelli. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, ma nella ripresa siamo un po' calati, ma ricordiamo che il Sassuolo ha avuto quarantotto ore in più per preparare la partita. Pressione alta? Avendo un giocatore davanti come Fabio cerchiamo di portare pressione alta, per non tenerlo lontano dalla porta quando recuperiamo palla. Fabio rispecchia l'anima di questa squadra. Diversamente da quello che credevo: pensavo di doverlo preservare, ma da inizio ritiro non ha saltato mezzo allenamento. Il primo tempo l'abbiamo fatto molto bene, nel finale siamo calati, ma la partita è stata piacevole: ci teniamo stretto il risultato e la prestazione".

Chiosa finale su Antonio Candreva e sul calciomercato ormai in chiusura: "Credo si debbano sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. Antonio è un giocatore completo: ti porta tanta quantità, ed è molto bravo tecnicamente. I giocatori forti cerchiamo di sfruttarli nel gioco offensivo. Tutte le situazioni sono nate da lui. In queste due partite non abbiamo segnato, ma abbiamo creato molto: sotto quel punto di vista stiamo facendo bene. Cerco di sfruttarlo più nel comparto offensivo che in quello difensivo. Calciomercato? Dobbiamo recuperare Ernesto e Manolo, Osti e Faggiano sanno cosa ci serve. Ragioniamo sugli aspetti positivi e su quelli negativi, che oggi sono pochi".